Mães fogem de violência no exterior, enfrentam ação da AGU e perdem filhos

Mesmo assim, o juiz concluiu que, embora "o apego afetivo da criança" tivesse "como objeto a mãe", isso não era "forte o bastante" para mantê-la no Brasil.

Ao UOL Reis disse que não falaria do caso, mas afirmou que suas decisões, de forma geral, consideram o que é melhor para a criança. "Não me interessam a mãe ou o pai, mas o bem-estar do menor."

Violência doméstica

A AGU representa o Estado brasileiro "de modo a preservar as obrigações internacionais assumidas pelo país", como informou o órgão ao UOL, por meio de sua assessoria de imprensa.

"As mães se surpreendem ao perceber que o próprio país está ao lado do agressor. Apesar de entender que é uma questão de cooperação internacional, não tiro a razão dessas mulheres", afirma Stella Furquim, do Gambe (Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior).

Rés com renda de até R$ 2.000 ou as que comprovem que não podem pagar por assistência jurídica são atendidas pela DPU (Defensoria Pública da União). As demais têm que contratar advogado particular.