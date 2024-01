Cartilha do governo para brasileiras no exterior tem erros, dizem entidades

Uma cartilha para brasileiras que vivem no exterior editada pelos Ministérios das Mulheres e das Relações Exteriores tem "erros" e "cara de que foi preparada no século passado", segundo entidades que prestam assessoria jurídica e psicológica a migrantes.

A publicação "Prevenção de violências contra mulheres brasileiras no exterior" foi lançada na segunda-feira passada (15). A versão digital está disponível para download no site do governo federal.

"Um ultraje", escreveu Stella Furquim, diretora do Gambe (Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior) ao comentar a cartilha no Instagram. Foi ela quem afirmou que o documento parece "ultrapassado".