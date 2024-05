'Só sei que me batiam': polícia da moralidade do Irã está ainda mais brutal

Repressão renovada

Nas últimas semanas, relatos semelhantes sobre violência excessiva contra mulheres circularam nas redes sociais iranianas. Muitas mulheres compartilharam suas experiências de violência policial, prisão e multas.

Os órgãos legislativos do Irã, a Assembleia Consultiva Islâmica e o Conselho dos Guardiões, que aprovam as leis, estão discutindo projetos de lei que dariam base legal para uma maior repressão às mulheres que se opõem ao uso obrigatório do hijab.

O ressurgimento da violência contra as mulheres começou após o discurso de Khamenei no feriado de Eid al-Fitr, em 10 de abril, que encerra o mês do Ramadã. Ele enfatizou a necessidade do uso obrigatório do hijab e determinou ações contra os "transgressores das normas religiosas".

Após esse discurso, a "polícia da moralidade" aumentou as patrulhas de rua. Os pedidos por maior repressão coincidiram com o ataque em larga escala de mísseis e drones iranianos contra Israel e o aumento da preocupação internacional com a ampliação do conflito no Oriente Médio.

Mahtab Mahboub, uma ativista dos direitos das mulheres iranianas que mora na Alemanha, disse à DW que o aumento da repressão aos direitos das mulheres no mesmo momento da escalada das tensões com Israel não é uma coincidência.