Meu ex-marido não aceita o fim do casamento e me persegue. O que fazer?

No "Metendo a Colher" desta segunda-feira (6), uma das seguidoras de Universa conta que seu ex-marido não aceitou o fim do casamento e passou a persegui-la. A colunista Cris Fibe explica quais medidas ela pode tomar neste caso.

"Fui casada por seis anos e pedi o divórcio recentemente. Meu ex-marido não aceitou e passou a me perseguir, mandar mensagens me ameaçando, faz chantagem emocional. Não sei o que faço, tenho medo do que ele pode fazer comigo", diz a seguidora.

Para Cris Fibe, o medo é justificável e revela a realidade da violência contra as mulheres.