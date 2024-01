Não decorou o Kama Sutra? Tá tudo bem não fazer mirabolâncias no sexo

Ao saber se tocar, você pode aproveitar e orientar o par para fazê-la entrar no clima. Não se trata de dar um passo a passo, mas de guiar ou apenas deixar seu corpo livre para expressar o que a agrada de fato e evitar fingir que curte certas coisas.

2. Você goza com bastante frequência

É cientificamente comprovado que o orgasmo libera uma série de hormônios que fazem bem para a pele, as unhas, o cabelo e principalmente para o humor e a satisfação pessoal. Ou seja, você tem um 'remédio' muito útil ao seu alcance. Por meio do sexo ou do próprio toque, o importante é chegar lá. Então, se você costuma atingir o orgasmo em uma certa quantidade de vezes suficiente para aproveitar todos os seus benefícios, vale a velha máxima de "em time que está ganhando, não se mexe".

3. Você sabe que a realidade é melhor do que os vídeos pornôs

Se você sente uma certa paranoia por não curtir vídeos eróticos, não precisa se preocupar. Primeiro, porque cada pessoa se excita de um jeito e você não precisa se forçar a nada só porque as amigas gostam ou porque muitos caras sentem tesão com certas cenas. Lembre-se: o filme deve ser apenas um estímulo e não um modelo a ser copiado. Afinal, a pornografia é fictícia e feita para mexer com o nosso imaginário e despertar desejos, fetiches e afins. Porém, aquelas pessoas estão encenando, são pagas para isso. Não dá para comparar esse conteúdo com a realidade.

4. Você é feliz do jeito que é

Se aceitar de verdade é o primeiro passo para uma vida sexual saudável. Quem passa boa parte do tempo tentando esconder os defeitos que acredita ter não consegue focar no ato sexual em si e pode infligir insatisfação a si mesma e ao par, já que ele/ela pode sentir a tensão ou até mesmo ficar desconfortável ao ver que a pessoa não relaxa. Se você gosta do jeito que é e está satisfeita com o seu jeito de ser na cama, não precisa mudar nadica de nada.