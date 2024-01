Aperte o play pra gozar: é possível ter 'orgasmo mental' com barulhinhos?

Algumas sensações da ASMR são comparadas à sinestesia, fenômeno no qual a estimulação de uma via sensorial ou cognitiva leva a experiências involuntárias. Pessoas com essa habilidade podem, por exemplo, ver sons, sentir o gosto de palavras ou dor e choques com certos aromas.

De onde surgiu?

A comoção em torno do assunto teve início em 2007, em um fórum virtual sobre saúde, quando internautas começaram a debater sensações estranhas e inexplicáveis que seriam boas.

Uma usuária contou sentir um formigamento no couro cabeludo quando ouvia pessoas falando bem devagar, ruídos de coisas se movimentando bem lentamente e gravações de sons para meditação e relaxamento. Ela chegou a escrever que o formigamento era como um orgasmo, mas apressou-se em dizer que não havia nada sexual na sensação. A comparação com o orgasmo foi apenas no sentido de que a sensação aparecia como uma onda, que começava fraca, atingia um nível máximo e depois passava.

Vídeos com teor assumidamente erótico passaram a proliferar no YouTube. Com nomes sugestivos como ASMR Sex Experience, há vídeos com gemidos, sussurros e até as sonoridades típicas de penetração, masturbação e sexo oral.

Experiência subjetiva

Nem todo mundo é suscetível aos supostos efeitos sensoriais deliciosos promovidos pelos sons. Cada pessoa modula os sons de maneira diferente e nem todo mundo é receptivo a ruídos de sussurros e arranhões, por exemplo. Para alguns, isso dá agonia. Outros nem sequer conseguem fazer a prática com fins de relaxamento.