Participantes entram em mansão e Anahí chora por desistência

Minutos depois, Cel entrou na área externa e abraçou Anahí. "Amigo, sério que você está aqui? Não acredito", disse a participante.

Dona Geni também foi recebida aos gritos. "Tô desde a semana passada no hotel", disse.

Bruno Cardoso, Haddad e Kaio completaram o elenco pré-selecionado. Além deles, 14 vileiros entrarão na mansão na noite de hoje, durante a edição ao vivo.

Com todos reunidos, as portas do imóvel foram abertas e o grupo explorou os cômodos. Em seguida, fizeram um brinde.

Durante a conversa, Anahí descobriu sobre a desistência de Cacau e se emocionou. "Eu não acredito", disse.