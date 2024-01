'Não precisa de tesão disparado': mude sua visão sobre experiência tântrica

Se reaproxime do corpo, independentemente do grau da libido, use o banho como espaço de meditação. Explore as possibilidades de prazer na masturbação, para intensificar o autoconhecimento do corpo.

As orientações da mestra tântrica e filósofa Carol Teixeira são para as mulheres que, mesmo sem uma parceira ou parceiro, podem explorar a "energia sexual, vital e criativa" que tem dentro delas —um dos conceitos mais comuns da prática do tantra.

Não precisa estar com o tesão disparado para ter uma experiência tântrica. Aliás, Carol defende que o tantra é um caminho para o autoconhecimento da mulher ao descobrir as potências de seu próprio corpo, muito mais do que sexo.