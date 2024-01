Marcelo Serrado diz por que não fala mais de política: 'Me arrependo'

"Me arrependo de botar a camisa amarela. Mas eu e muita gente. Aquele movimento que eu fiz foi extremamente autêntico, pensado. Não existia o cara lá, era outro movimento. Achei que era autêntico", ele diz.

Marcelo Serrado lembra quando confundiu Faustão com Gugu

O ator afirma ser esquecido e diz que já perdeu filho no teatro. "Hoje em dia eu brinco, me divirto, mas eu erro. Sou desligado. O Faustão estava entrevistando 10 pessoas, eu era a décima. Chegou em mim, eu: 'Então, Gugu. E ele: 'Ô loco, outra emissora!'. Sou clássico nisso. Eu fui numa peça de teatro, levei meus dois filhos, falei 'Hoje é o dia do pai'... To lá aplaudindo, nisso, Felipe some. E Guilherme ali, quietinho. Fiquei desesperado".

Marcelo Serrado sobre brochada: 'Por que que o homem não pode?'

Serrado revelou já ter brochado no sexo. "Normal, mas a menina não me abraçou. Por que a mulher não pode abraçar homem que brocha? Mas olha, não existia Viagra na época. No dia seguinte, passo por elas [ela com as amigas], só vejo elas rindo. Depois saí com essa menina no Rio, fui tentar uma coisa e vi que não ficava. Falei: 'vamos ficar amigos'. Eu tinha acabado de me separar de uma ex, estava sofrendo".