'I told ya': camiseta que viralizou com Zendaya tem história com os Kennedy

A frase estampada na t-shirt, por sua vez, tem uma conotação política e faz referência a bottons com a expressão "I told you so", criados para marcar a vitória de seu pai nas eleições presidenciais de 1960. O "Eu avisei" virou uma espécie de slogan entre os apoiadores do novo presidente.

Foi nesse repertório que Jonathan Anderson mergulhou para trazer uma releitura da camiseta em "Rivais" e lançá-la para o mercado junto com a Loewe. Em entrevista ao WWD, o estilista afirmou ter se inspirado no estilo de Kennedy Jr. para os figurinos do personagem de Josh O'Connor.

Sem extravagâncias

Anderson comentou que JFK Jr. exibia looks descomplicados quando era mais jovem, seguindo uma estética old money, que ele buscou canalizar para o filme. O old money, para quem não sabe, é um estilo marcado pela sobriedade, discrição e minimalismo. Uma espécie de precursor do quiet luxury.

A referência de Anderson parece bem acertada. À W Magazine, o estilista declarou que não queria que os figurinos de "Rivais" fossem percebidos como tais, mas sim como roupas comuns do dia a dia.

Assim, um Kennedy como inspiração para parte dos figurinos tem bastante a ver com o universo do tênis retratado no filme, afinal o esporte é tradicionalmente associado ao estilo de vida dos mais ricos.