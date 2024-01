Pediu ménage? Fantasia sexual até pode ser 'presente', mas não vale tudo

Ménage a trois, sexo anal, troca de casal são algumas das práticas sexuais vistas como tabus ou mesmo como desconfortáveis por algumas mulheres, mas, por pressão do parceiro ou pela vontade de agradar, há quem escolha realizar essas fantasias do outro em um dia especial.

Você já ouviu a história de alguém que aceitou transar com três pessoas, por exemplo, no dia do aniversário do companheiro, como se fosse um "presente" para o outro?

Combinar uma prática na transa diferente da rotina sexual do casal faz parte do jogo. Mas, historicamente, mulheres fazem esse movimento de "realizar os desejos" do outro, especialmente em relações heterossexuais, e isso precisa ser reavaliado.