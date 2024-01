BBB 24: por que homens não sabem olhar para mulheres sem sexualizá-las?

Casal só com 'sexo no edredom'

Nizam e Alane em festa do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Está rolando um clima entre Nizam e Alane desde que a dupla chegou no programa, mas convicções pessoais da paraense fizeram o brother dar uma pausa e reclamar com outros participantes: ela não quer transar embaixo do edredom.

"Estou desistindo. Estava conversando, ela tem 24 anos, a mamãe falou para ela não fazer nada aqui. Não quer deitar com ninguém, quer ficar só no beijinho. Eu, com 32 anos, o que eu quero de beijinho?", disse em uma conversa na cozinha.

Essa não foi a única vez que o executivo tocou nesse assunto. Durante a festa, ele disse que o rebolado da modelo era encantador, pena que ela não rebolava embaixo do edredom. O casal já trocou algumas carícias, mas não rolou nada além de um selinho.