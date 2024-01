BBB 24: Vinícius leva 'susto' com bumbum de Brunet e mãe reage: 'Tentação'

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, e a mãe de Vinícius, Luziane Lima, comentou o ocorrido:

"Ele não se assustou. [Vinicius está] lembrando tudo que a mainha falou. Fugir da tentação", disse ela no Instagram Stories. Em outra publicação contendo o vídeo, ela escreveu na legenda: "Se comporte menino e resista. Eu avisei. Vocês estavam preparados para isso?".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

