BBB: Vanessa diz que trair é vício; compulsão existe ou é desculpa furada?

Afinal, compulsão por trair existe?

Acordos entre casais. Embora o senso comum siga um conceito básico do que é traição —se relacionar com outra pessoa mesmo sendo comprometido com alguém—, a infidelidade depende muito do que é acordado entre um casal.

Algumas pessoas, independentemente do status de compromisso ou do acordo feito com o par, não conseguem ser fiéis. Vivem uma espécie de infidelidade crônica que as leva a colecionar casos um atrás do outro, sem jamais se apegarem.

Há diversas explicações por trás desse comportamento, e uma delas é a busca por autoafirmação. Essas pessoas procuram no outro o reconhecimento de que são desejáveis. À medida que conseguem isso, pulam para o próximo parceiro. Elas carregam em si uma necessidade constante de sentirem que têm o poder da sedução. São pessoas de personalidade narcísica, egocêntrica e de sexualidade aflorada.

A forma como nos vemos também pode interferir diretamente nessa conduta. Quem tem baixa autoestima pode trair de maneira crônica, também com o objetivo de autoafirmação. Inclusive, com a chegada da internet e o crescimento das redes sociais, esse comportamento se acentuou.

Portanto, em alguns casos, a infidelidade crônica pode ser encarada como uma compulsão. Neles, a razão para viver é a obsessão pelo sexo, pela infidelidade e uma busca pelo prazer sem limites. Nessas circunstâncias, a pessoa pode não ter clareza de que é doente e, assim, vive normalmente com uma "desculpa" para não entrar em contato com seu comportamento, se cuidar e tratar.