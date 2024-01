Vida real: aqui vão 12 mitos dos filmes pornôs que você não deveria fazer

Mulheres sempre acariciam os seios

Seja durante a relação sexual, na masturbação ou no banho, as atrizes de filmes pornôs costumam acariciar os próprios seios —e parecem sentir muito prazer com isso. Lamentamos informar, mas isso não acontece na vida real. São raras as que conseguem pedir para haver o toque na região. Há uma repetição no padrão estético dos filmes eróticos: no caso das mulheres, os toques nas mamas, nádegas e baixo ventre, e, no caso dos homens, no pênis. Parece que a ideia é de sensualizar com posições e atos que se supõem eróticos do ponto de vista masculino.

Sem nojo

Nos filmes, a mulher não só não se incomoda, como adora engolir e ter jatos de esperma no rosto. Aquilo tudo foi feito para ser um estímulo a mais, mas não se copiar. A visualização da ejaculação é interessante para os homens, por isso, nos filmes, os homens sempre lançam o esperma para fora. É um mito criado para mostrar a ejaculação. Tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta. E é preciso tomar cuidado com doenças sexualmente transmissíveis nesse caso.

Garganta profunda

Protagonista de filme pornô que se preze é capaz de fazer o melhor sexo oral do mundo e sem enjoar. Não são todas as mulheres que conseguem fazer isso. As dos filmes têm técnica para colocar o pênis na boca de uma forma que não provoca ânsia, mas, na vida real, isso é difícil.