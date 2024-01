Transmissão de propósito: mulheres com HIV falam sobre relacionamentos

Como toda mãe coruja, a fluminense Jéssica Mattar, 32, e a paulistana Carla Libralino Bonfim, 35, compartilham nas suas redes a rotina diária com as crianças e também com os seus companheiros. Mas com um diferencial: elas têm HIV e falam abertamente como ficaram seus relacionamentos após o diagnóstico.

Cerca de um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Desse total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino, segundo dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde.

"Marido transmitiu de propósito"