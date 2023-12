Masturbação e mais: o que causa ejaculação retardada e como evitar

Como resolver

Se a causa do problema for excesso de masturbação, que desacostumou o cara ou o inibiu a querer ejacular por penetração, o gozo pode acontecer mais naturalmente se o toque for reduzido ou praticado com a ajuda da parceira.

Caso as doenças e os transtornos fisiológicos sejam os motivos, o indicado é tratá-los e reverter os sintomas do retardo com reposição hormonal e medicamentos de suporte, inclusive psíquicos, mas que não causem efeitos colaterais similares. O consumo de bebidas alcoólicas em excesso também deve ser evitado.

Se o problema não tiver causa aparente ou for intratável, a psicoterapia é o mais aconselhável. Na terapia é possível retomar o histórico da vida do paciente que contribuiu para a construção do sintoma atual, além de explorar os aspectos inconscientes que o sustentam e as melhores maneiras de enfrentá-lo.

Quando a terapia é de casal há ainda a possibilidade de o psicólogo compreender a dinâmica e o sintoma conjugal.

Fontes: Christian Friedrich Fuhro, médico urologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Júlio Bissoli, urologista do Hospital das Clínicas de São Paulo; e Patrícia Bader, psicóloga do Hospital São Luiz