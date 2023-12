Esposa agredida e morta por PM havia registrado B.O contra ele em outubro

O registro de ocorrência de outubro aponta que Erika e o marido, o soldado da Polícia Militar Thiago Cesar de Lima, de 36 anos, teriam brigado e o policial teria a ameaçado com uma arma de fogo, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) a Universa. Câmeras de segurança registraram (veja acima) uma aparente discussão do casal que terminou com o feminicídio da vítima no domingo.

Apesar de ter feito o boletim de ocorrência, Erika não teria representado criminalmente contra o esposo e também não solicitou as medidas protetivas às autoridades policiais. A coordenadora comercial e o soldado se casaram havia seis meses.

Erika deixa duas filhas. O enterro dela está previsto para ocorrer nesta tarde em um cemitério de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

Entenda o caso:

O soldado Thiago Cesar de Lima contou à polícia que ele e a mulher começaram a discutir dentro do carro na madrugada de domingo (3). Eles estavam na rua Bananalzinho.

Imagens mostram que a mulher desce do carro e abre uma das portas traseiras, onde está o marido. Ela tenta puxá-lo para fora do carro e dá um soco nele.