PM que agrediu esposa e a matou em SP se casou com a vítima havia 6 meses

Nas redes sociais, a coordenadora comercial compartilhou fotos do dia do evento, incluindo dela e do noivo, além dos padrinhos e madrinhas. Uma das imagens mostra a mulher, de vestido branco, véu e tênis branco, em cima de uma moto de alta cilindrada da marca BMW.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais ainda mostra um "corredor" de convidados e, no fim, Thiago aparece acelerando a moto enquanto a companheira está na garupa e sorri com uma taça em mãos.

Erika deixa duas filhas. O enterro dela está previsto para ocorrer nesta tarde em um cemitério de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo.

Érika Ferreira com o marido, o soldado da Polícia Militar Thiago Cesar de Lima, na festa de casamento deles Imagem: Reprodução/Redes sociais

Entenda o caso:

O soldado Thiago Cesar de Lima contou à polícia que ele e a mulher começaram a discutir dentro do carro na madrugada de domingo (3). Eles estavam na rua Bananalzinho.