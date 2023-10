Orgasmo anal: um guia básico para iniciantes terem prazer sem dor

Não se arrisque com falta de higiene

Para o sexo anal, é importante que a pessoa esteja tranquila em relação ao funcionamento do seu intestino, de preferência já tenha ido ao banheiro antes e que não esteja sentindo vontade de evacuar. Um banho, com uma higienização com sabonete na entrada do ânus, já pode ser suficiente. Como se trata de um canal de passagem de fezes (não de acúmulo, apenas de excreção), durante a penetração, pode ser que o pênis tenha contato com algum resíduo. Lavagem pode evitar tal situação. Existem bombinhas de lavagem descartáveis. A ducha do banheiro pode se tornar via de contaminação.

Brinquedos são bem-vindos

Bolinhas (tailandesas, por exemplo) e plugs anais podem ser úteis na estimulação e, também, no processo de alargamento do ânus. Tanto que os plugs apresentam tamanhos diferentes, pois cada um funciona para certo estágio da dilatação. Muitos deles também contam a função de vibrador, que ainda estimula a região. Tais acessórios podem ser ótimos coadjuvantes para o orgasmo anal.

Preservativos obrigatórios

Toda e qualquer relação sexual deve ser feita com uso de camisinha, inclusive o sexo anal. Não é raro ocorrerem microlesões durante a penetração. Além disso, a mucosa do intestino absorve com maior facilidade os vírus e bactérias do que a mucosa vaginal. Ou seja, sem o uso de camisinha, a proliferação de infecções e doenças sexualmente transmissíveis é um grande risco.



