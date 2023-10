BDSM: de gelo a vela acesa, 5 'jogos de temperatura' que apimentam o sexo

Escavação de fogo - o ar de dentro de uma xícara (quase sempre de vidro) é aquecido e depois colocado sobre a pele. O ar de resfriamento cria uma bolsa de baixa pressão que puxa a pele para dentro da xícara como uma ventosa.

Jogo de cera - a mais conhecida entre quem prefere o sexo "baunilha" (sem componentes do BDSM), consiste em pingar a vela acesa no corpo do parceiro. É uma prática que ficou famosa por conta da personagem da cantora Madonna no filme "Corpo em Evidência" (1993). As velas indicadas para essa prática são as que derretem a no máximo 65 °C, feitas à base de soja, parafina ou cera de abelha.

Jogo de gelo - pedaços de gelo são dispostos na pele nua de uma pessoa. Essa forma de brincar com a temperatura baixa é frequentemente usada nas preliminares. Parte ou todo o corpo pode ser imerso em gelo ou água gelada por curtos períodos de tempo.

Jogo do quente e frio - nessa modalidade são experimentados extremos de qualquer um deles. Um tipo comum e facilmente empregado de tortura a frio é fazer com que os sujeitos fiquem deitados nus na neve ou em ambiente refrigerado. Isso pode ser livremente ou amarrado. Uma variante da exposição ao frio é borrifar água gelada no corpo quente ou água quente estando em um ambiente com temperatura baixa. Outro método comum de provocação térmica consiste em envolver a pessoa em filme plástico, cobertores ou roupas de couro, geralmente com as pernas juntas e os braços próximos ao corpo. A exposição geral ao calor e ao frio pode ser usada como preliminares, durante os quais a relação sexual ocorre ou o orgasmo é induzido.

Para facilitar a concentração de atenção às sensações táteis de calor e frio, é muito comum o uso de vendas, assim como imobilização por cordas ou correias.

Cuidados necessários

O fato de a dor excitar não impede que as pessoas tomem os devidos cuidados para evitar ferimentos, alguns com consequências graves. É importante lembrar que todo relacionamento BDSM é, antes de mais nada, uma relação de confiança. Toda prática exige consentimento e combinados sobre limites.