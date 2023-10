Slow sex: 7 dicas para fazer sexo mais devagar, mas com ainda mais prazer

4. Invista, no mínimo, meia hora

Está achando muito? Pois saiba que as mulheres, em geral, precisam de pelo menos 20 minutos de preliminares para se excitarem adequadamente. Portanto, meia hora apenas de carícias é o tempo ideal para ter um slow sex de qualidade. Mas atenção: não adianta puxar o freio nas preliminares e depois acelerar o ritmo durante as posições. É para reduzir a marcha durante todo o processo, viu?

5. Livre-se das cobranças

Segundo os especialistas, quando a proposta é o encontro sexual desacelerado, as expectativas e as exigências (em relação a si mesma e ao outro) passam a não fazer sentido, porque a ideia é curtir a cumplicidade. É uma forma, inclusive, de trabalhar a própria ansiedade e de praticar uma espécie de "mindfulness sexual", liberando a mente de qualquer preocupação.

6. Use cosméticos sensuais

Géis de massagem, óleos aromáticos, sabonetes com efeito quente ou frio e velas que derretem em contato com o corpo são uma boa pedida para vivenciar o slow sex, uma vez que estimulam os sentidos, ajudam a explorar melhor as zonas erógenas, aumentam a sensibilidade e permitem uma maior conexão entre os dois. Além de usar as mãos, por exemplo, para estimular o par, é possível fazer o mesmo com outras partes do corpo, sempre de maneira suave e lenta.