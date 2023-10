Deixe a imaginação fluir! 6 benefícios que a expectativa pelo sexo traz

4. Provar que o sexo começa na cabeça

O cérebro não distingue realidade da imaginação. É por isso que o sexo ocorre também na mente e, quando você fantasia ouvindo uma música sexy ou se masturba lembrando de alguma experiência picante, pode alcançar sensações muito mais intensos do que com uma transa real. Assim, a antecipação faz com que entre no clima muito antes de estar com alguém e o clima começar pra valer. Trata-se de uma técnica, inclusiva, adotada por terapeutas sexuais em tratamentos de mulheres com baixa libido ou dificuldades de excitação e/ou lubrificação. É fundamental, no entanto, colocar toda a antecipação numa perspectiva realista, para que frustrações não aconteça.

5. Aumentar a criatividade

Imaginar cenas (ainda mais com sabores e cheiros envolvidos) e se dedicar a fantasias como forma de antecipar o prazer sexual também é um modo de manter a criatividade sempre ativa, pois estimula a ver filmes, ler contos eróticos, xeretar sex shops on line à caça de lançamentos.. Essa atitude enriquece o repertório erótico e abre a deixa para incrementar o sexo e a masturbação com novas possibilidades, aumentando, ainda, a chance de obter satisfação.

6. Renovar o tesão em relacionamentos longos

Quando o casal está junto há muito tempo, é comum que façam sexo de uma maneira morna, mecânica e até mesmo pulem etapas primordiais, como as preliminares e os beijos na boca. Apostar na força da antecipação sexual não só revive a excitação como leva a relação a (re)descobrir um aspecto lúdico do sexo. Como? Com mensagens picantes ao longo do dia, carícias ousadas fora de hora, um bilhete com conteúdo erótico "esquecido" em algum lugar e até encarar o sexo como um date, com direito a toda a preparação que um encontro envolve.