'Saí de uma prisão': você tem síndrome de salvadora? Como se libertar dela

Um dos principais problemas da sociedade ainda movida por papéis de gênero é atribuir às mulheres a função de cuidadora.

Por mais bem resolvidas, empoderadas e autossuficientes que sejam, não são poucas as que incorporam, na maioria das vezes sem se darem conta, a chamada "síndrome da mulher salvadora". Ela permeia, sobretudo, os relacionamentos amorosos e age de forma tão sorrateira que, quando se dá conta, a mulher deixou de lado os próprios projetos e se perdeu de si mesma por causa do outro.

A boa notícia é que dá, sim para se livrar dessa síndrome e se reencontrar. O primeiro passo é entender o que há por trás dela: segundo Priscila Sanches, psicóloga com perspectiva de gênero e dona do perfil @terapiafeminista do Instagram, desde a infância as mulheres são ensinadas a cuidar e a se preocuparem com as necessidades de todos ao redor, principalmente por causa dos papéis de gênero atribuídos à maternidade e às funções reprodutivas.