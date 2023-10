Esperma foi usado como tinta invisível para mensagens secretas na guerra

8 - Dá para servir sêmen no jantar

O livro "Natural Harvest: a Collection of Semen-Based Recipes" (Colheita Natural: uma Coleção de Receitas à base de Sêmen, em tradução livre do inglês) reúne receitas de pratos com sêmen entre os principais ingredientes. Segundo a obra, ele tem uma textura "maravilhosa" e "propriedades de cozimento surpreendentes".

9 - É fruto de um trabalho de equipe

Vesículas seminais, próstata e periuretrais são as glândulas que participam da produção do líquido que compõe o esperma. Os espermatozoides representam 5% a 10% do volume total que é ejaculado. O restante é composto por aminoácidos, frutose, enzimas, vitaminas, ferro e zinco.

10 - Lá embaixo faz frio

Os testículos têm uma temperatura mais baixa, cerca de 2ºC a 4ºC a menos do que o resto do corpo. Essa é a condição ideal para que sejam produzidos espermatozoides saudáveis e em quantidade adequada. O aumento da temperatura do testículo é uma causa comum de infertilidade. Homens que usam o notebook no colo frequentemente, que trabalham no fogão, em caldeiraria e até fazem banhos de ofurô todos os dias podem ser prejudicados.