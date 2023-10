Dor profunda não é normal: 6 erros no sexo anal e como corrigi-los

2. Achar que assim que "entrar tudo" a dor vai passar

Um certo incômodo é normal; afinal de contas, o ânus é mesmo mais apertadinho do que a vagina. Muitas mulheres relatam sentir cólicas, como se estivessem com vontade de fazer o número 2, durante o começo da penetração, mas relaxar — respirando bem — ajuda a passar esse desconforto. Assim, um estranhamento é aceitável e até esperado, principalmente nas primeiras vezes, mas dor profunda, não. Se está doendo muito, pare e volte a tentar outro dia. Insistir ou deixar que o par penetre até o fim não vai amenizar o sofrimento. Há várias possíveis causas para isso, que vão de hemorroidas até ausência de lubrificação e ansiedade.

3. Tentar a posição mais incômoda de todas

Esqueça o vaivém frenético com a mulher de quatro, típica dos vídeos pornôs. Na vida real, essa é a posição menos indicada para a prática, principalmente se você for iniciante na arte do sexo anal. De quatro o pênis entra numa linha reta no ânus - e, ao contrário do que o nome indica, o reto não é reto, e sim curvo. Isso provoca dor. As melhores posições, de acordo com especialistas em sexualidade, são o "papai-mamãe" ou de conchinha - essa, aliás, permite que a mulher controle os movimentos e a profundidade da penetração.

4. Não estar no clima

Se você não está 100% a fim nem se sente preparada para fazer sexo anal, provavelmente a tensão vai deixar sua musculatura contraída e você vai sentir dor. Preocupações com o trabalho, estresse, cansaço, medo, dúvidas, falta de estímulo adequado e até mesmo, no caso de quem já experimentou, ir para a cama com um novo parceiro podem ser os fatores por trás da aflição.