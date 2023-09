Orgasmo é pouco: 8 benefícios comprovados que o sexo traz para a sua saúde

3 - Rejuvenesce

Em vez de gastar com cremes, transe mais. O conselho é do psicólogo David Week, do Royal Edinburgh Hospital, no Reino Unido. Durante dez anos, ele fez perguntas a pacientes de todas as faixas etárias sobre vida sexual. Ele concluiu que os de maior "atividade" pareciam ser entre cinco e sete anos mais jovens dos que os demais.

4 - Combate o estresse e o mau humor

De acordo com um estudo escocês publicado na revista "Biological Psychology", durante o sexo, os níveis do cortisol, o hormônio do estresse, têm atividade reduzida. E como a revigorante sensação de bem-estar proporcionada pelo orgasmo pode durar até o dia seguinte, é fato que a irritação e o baixo astral vão para bem longe.

5 - Favorece o rendimento no trabalho

Segundo uma pesquisa publicada no "Journal of Management", em 2017, funcionários casados que transam à noite têm um desempenho melhor no trabalho no dia seguinte. E, conforme estudos de Keith Leavitt, especialista em comportamento e gestão organizacional da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, quem tem, pelo menos, um orgasmo por dia pode se tornar mais disposto a realizar suas tarefas com capricho, obtém melhores resultados no trabalho e fica propenso a subir na carreira.