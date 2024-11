Paixão inesperada chega para 3 signos a partir de domingo, 17 de novembro

As interações e os relacionamentos estão em destaque nesta semana, mas é necessário cautela com as expectativas. Antes de se comprometer com qualquer coisa, reserve um tempo para avaliar bem as opções.

É um momento de boas conversas e trocas interessantes. Você tem tudo para estabelecer bons laços e estreitar o vínculo com as pessoas mais próximas. Vale marcar conversas indispensáveis para o quanto antes.

Ainda que não esteja com a intenção de ter um relacionamento, pode ser um bom dia para conhecer alguém especial. Vale se abrir para as trocas e para estar em contato com outras pessoas de peito aberto. Uma boa amizade ou até uma paixão pode surgir desses encontros. Aproveite!