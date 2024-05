Áries demonstra nervosismo e Touro sai de fininho: como cada signo mente

É bem capaz de os librianos denunciarem suas mentiras com o discurso do equilíbrio. Ou seja, eles fizeram o que acharam melhor no momento para o bem comum. Não há motivo para serem considerados culpados por mentir ou omitir algumas informações. Caso não se importem com a pessoa, é bem capaz de se fazerem de desentendidos. "Mas, eu disse isso? Que louco!". Bem típico de Libra.

A mentira de um escorpiano sempre vai ser culpa do outro, sabia? Portanto, para não ser pego na mentira, quem é de Escorpião vai se justificar antes mesmo de ser descoberto e a primeira estratégia será apontar uma outra pessoa como culpada pelo que ele mesmo fez de errado. E 'ai' de você se por acaso descobrir e o desmascarar. O rancor vai durar por muito tempo.

Sagitariano ri de si mesmo. Quer uma dica para saber se Sagitário está mentindo? Depois de contar uma história incrível, toda cheia de fantasias e detalhes, ele pode começar a rir sozinho, para omitir a tamanha besteira que inventou só para esconder aquela mentirinha de leve. Haja maturidade!