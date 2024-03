Eclipse traz finalizações inesperadas nas relações; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

É uma semana movimentada, com direito a uma poderosa Lua cheia que chega acompanhada de um eclipse lunar. No signo de Libra, o fenômeno mexe muito com as emoções e os relacionamentos.

Para completar, Vênus, planeta diretamente relacionado ao signo de Libra — onde acontece o eclipse da Lua—, faz bons aspectos com Júpiter e com Urano. Há uma boa perspectiva de ganho de consciência a respeito de como funciona cada uma de nossas relações.