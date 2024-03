Hoje é o ano-novo astrológico: veja rituais para manifestar o que deseja

Releve a comemoração de quase oitenta dias atrás, dando um "olá" a 2024. Para quem é ligado em astrologia, o ano novo começa apenas hoje, com a entrada do Sol no primeiro signo da mandala zodiacal - no caso, Áries.

O 20 de março não é uma data fixa. O ano astrológico pode começar dia 19, 21, 22 ou até 23 do mês, dependendo da rotação do astro-rei, assim como se o ano é bissexto ou não. É regra, porém, que sempre coincida com o começo do equinócio da primavera no hemisfério norte e do outono no lado sul, cá onde estamos.

Os equinócios acontecem quando o Sol está próximo à linha do Equador, iluminando os dois hemisférios da Terra. Nestas duas ocasiões anuais, temos a primavera e o outono. Além dos equinócios, há os solstícios, que ocorrem quando o Sol se afasta da linha do Equador, iluminando mais um hemisfério do que o outro e, assim, marcando o início do verão e do inverno.