Como cada signo lida com dinheiro e que lição tirar para melhorar a vida

Verdade seja dita, não é todo mundo que consegue controlar o orçamento na ponta do lápis ou na tela do aplicativo e isso independe se há menos recursos entrando na conta (ou não) no fim do mês. Existem pessoas que simplesmente não têm uma boa relação com dinheiro, característica que pode ser identificada através do zodíaco.

Isso porque o comportamento dos signos está diretamente atrelado à essência de cada um. A seguir, veja todos eles lidam com a questão financeira.

Por ser o primeiro signo do zodíaco, a ansiedade de Áries o faz gastar no impulso, levado pelo calor da emoção e do momento. Não pensa muito quando encontra algo pelo qual se apaixone. Como não é lá de fazer planos, seus gastos podem sair do controle. Generoso, gosta de proporcionar momentos para as pessoas que ama e, para isso, não mede esforços nem dinheiro.