Brigando muito? Compatibilidade entre signos não garante relação perfeita

Leão e Aquário

É uma parceria que, a princípio, pode parecer difícil Só que, com o passar do tempo, gera empatia. Aquário é livre, ama viver sem regras e com ousadia. Leão olha muito para o lado alegre da vida. A dificuldade aqui inclui o egocentrismo do leonino e uma certa racionalidade em demasia do aquariano. Mas nada que um bom papo não resolva.

Virgem e Peixes

É uma ótima combinação! Entretanto, Peixes tende a se iludir demais, vivendo em um mundo paralelo. Também pode sufocar o virginiano com a sua carência exagerada. Ao contrário, Virgem é capaz de entediar o parceiro pisciano, com seus detalhes em excesso e suas críticas em busca da perfeição. Mas esses dois têm muito o que fazerem juntos. Sonhando e realizando, podem ir longe!

Fonte: Vivi Pettersenn, astróloga

*Com matéria publicada em: 18/09/2019