"Faz o que quiser comigo" e outras 11 frases que cada signo diz transando

Seja à mesa ou na hora do sexo, Touro gosta de falar de comida. Apesar de ser bem delicado no dia a dia, na cama, o taurino adora provocar com frases bem safadas, excitando o par de todas as maneiras possíveis.

Gêmeos é o signo da comunicação e, por essa razão, o nativo sabe explorar o dom da palavra na hora do sexo. Vai provocar o crush, falar safadezas e gritar de todos os jeitos possíveis, caso se empolgue com a pegação. Não é de espantar que o geminiano transforme a transa num bate-papo de filme erótico.

Câncer: "Faz o que quiser comigo!"

O canceriano sabe seduzir e flertar, mas gosta mesmo é de fazer charme. Por isso, o nativo de Câncer explora sua inocência até na cama, assumindo papel de alguém disponível, que deixa o outro fazer o que quiser com ele - desde que haja muito amor, carinho e respeito, é claro!