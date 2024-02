Quando erro é recorrente, pode ser culpa do signo! Como melhorar a vida a 2

Quem é de Libra fica em cima do muro em praticamente todas as situações. A balança, símbolo do signo, mostra essa tendência de o libriano buscar o equilíbrio. A falta de posicionamento, se contradizendo nos argumentos e irritando o parceiro amoroso, é o erro que o nativo mais comete nas relações.

Escorpião é tão intenso quanto desconfiado. Regido por Marte e Plutão, experimenta uma guerra interna de sentimentos quando encasqueta que o parceiro está enganando-o. Assim, age erroneamente com sua neurose, desanimando a outra pessoa, que se sente julgada à toa.

O sagitariano gosta de aventuras e esquece totalmente do parceiro quando surge convite para um rolê interessante. Regido por Júpiter, o planeta gigante dos excessos, Sagitário quer sempre mais diversão com amigos e falha com a falta de comprometimento com o parceiro e com a relação em si.