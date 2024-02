Mãe e filhos com signos iguais estão fadados ao conflito? Pelo contrário!

O relacionamento entre mãe e filho nascidos sob a casa de Libra tem tendência a ser de muito amor, admiração e cumplicidade. O signo deixa a mãe muito aberta a permitir que a cria se desenvolva com liberdade. Na outra ponta, o descendente preza pelo bom relacionamento com a matriarca.

A relação é parecida com o que ocorre em Touro, mas o apego é mais profundo e intenso entre a dupla de Escorpião. A mãe escorpiana sabe todos os segredos do filho e é muito exigente. Ele, por sua vez, tende a ser ligado à mãe. Só que também é possível rolar altos e baixos nessa convivência — ora se amam, ora não se suportam.

Tudo é sentido com muita intensidade na conexão entre mãe e filho de Sagitário. Ela quer passar valores e deixar sua cria pronta para enfrentar qualquer situação no mundo. Já o filho é ousado e adora ir além do que lhe é permitido — e isso pode gerar algumas dificuldades na relação, principalmente durante a infância.