Sinastria paterna: como os signos de pais e filhos afetam as relações

A sinastria é uma área da astrologia que permite encontrar pontos em comum e de eventuais atritos entre dois mapas astrais, inclusive de pais e filhos.

As interligações com as casas e os planetas, sobrepondo a mandala astral do pai e do filho ou da filha, podem representar combinações mais fáceis ou difíceis, dentro do signo que corresponde.

A astrologia associa, no mapa astral, o pai ao Sol, representado pela Casa 10. Já a mãe corresponde à Lua, retratada pela Casa 4. Porém, com as diversas configurações familiares, hoje em dia as leituras são mais aprofundadas.