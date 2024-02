Sexo com altas doses de romance: como é o nativo de Câncer na cama

Embora revele certa desconfiança no começo, o canceriano é do tipo que se entrega na hora do sexo. Graças ao seu forte apego às raízes, costuma ser aquele amante que precisa sentir e nutrir, ou seja, para ele, a transa vai muito além do ato e si e precisa ter certo sentimento envolvido. Isso fica claro no seu jeito na cama: olhos nos olhos, cuidado em entender (e fazer) o que o outro gosta e carinho em todos os momentos.

Por ser um signo de Água, o nativo de Câncer é alguém que curte experiências que envolvam o elemento regente e usa isso para levar o par às nuvens. Quer saber mais sobre o sexo romântico do canceriano? Com ajuda de um time de astrólogos, contamos como é o desempenho desse signo na cama, suas preferências sexuais e seu match perfeito.

Romantismo como talento

A grande habilidade do canceriano na transa é seu jeito romântico, reflexo do seu regente, a Lua - ela traz suavidade, carinho e afeto na cama. Por isso, emoções e gestos intensos, como beijos e olhares, são essenciais para o nativo do signo durante o sexo. Ao final, dormir de conchinha é requisito básico.