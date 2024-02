Amorzinho ou safadeza? Tanto faz, librianos gosta de tudo; descubra mais

Talento na sedução

Um dos grandes "diferenciais" do libriano é seu poder de sedução, a cartada escondida na manga que o faz ganhar qualquer disputa sexual. Seu regente é Vênus, conhecido como planeta do amor. Não à toa, ele tem a capacidade de instigar os outros com charme e delicadeza.

Sexo com romance é melhor

Ele é da turma que não costuma abrir mão do romantismo na hora da transa, mesmo que seja um encontro fugaz. Libra gosta de deixar o par nas alturas, provocando com beijos demorados, numa conquista que mistura elegância e excitação. Ah! Ele também prefere conduzir a relação.

Fetiche de conquistar

É certo dizer que a sedução é praticamente um fetiche para Libra. O nativo, aliás, pode se realizar mais com a conquista do crush do que com o sexo em si. Agora, se o assunto for fantasia sexual mesmo, o libriano não se empolga com nada que não tenha um ar de elegância.