Pedra, banho e simpatia: faça rituais simples para ter sucesso profissional

A orientação é que, todos os dias, antes de iniciar o trabalho, repita-se a seguinte frase em frente a qualquer espelho, olhando nos próprios olhos: "Eu posso e vou conseguir êxito e sucesso em meu trabalho. Elimino todas as energias que não me favorecem. Eu sou a cura e a evolução!"

Pedra do sol para atrair sucesso

De tonalidade alaranjada, a pedra do sol é conhecida pelas propriedades de limpar as energias e ajudar as pessoas a alcançarem o que desejam de maneira mais fácil. Assim, é utilizada tanto em desafios de relacionamentos, como em rituais para atrair dinheiro e sucesso profissional.

É só carregar essa pedra, diariamente, para o ambiente de trabalho. À noite, é necessário limpá-la. Basta inserir o cristal em um recipiente com água e deixar ali de um dia para o outro. Na manhã seguinte, antes de trabalhar, coloque a pedra entre as mãos e repita o que deseja alcançar.

Banho para aumentar a coragem

Se existe medo ou receio de enfrentar os desafios do dia a dia profissional, este banho com duas ervas poderosas costuma ajudar bastante. Pode ser usado alecrim ou manjericão para o ritual. Na dúvida sobre qual escolher, basta seguir a intuição, já que tanto um quanto outro consegue atrair energias positivas na área do trabalho.