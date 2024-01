Chacras: o que bloqueia cada ponto, quais os sintomas e como resolver

Minha ansiedade é por medo e insegurança? Fortaleça o chakra básico;

É por culpa ou gatilhos traumáticos? Foque no chakra umbilical;

É por preocupação? Cuide do plexo solar;

É por impaciência, o fator tempo, pressão? Equilibre o chakra cardíaco;

Por angústia, não saber como me comunicar, me fazer entender? Fortaleça o chakra laríngeo.

Por excesso de pensamentos? Cuide do frontal;

Falta de presente, estar sempre no futuro, na fantasia? Equilibre o coronário.

Além disso, Miranda recomenda a análise dos ambientes em que você passa mais tempo: "Se for a inveja, raiva, enganação e coisas do tipo, você pode fazer uma simpatia simples com uma pedra ametista: é só posicioná-la no local, ela por si só tem o poder de trocar as energias do ambiente, retirando toda energias maléficas e liberando energias positivas, melhorando o clima no trabalho", ensina.