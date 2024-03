Louro atrai grana e proteção; Márcia Sensitiva revela banho para prosperar

Promove a felicidade do casal.

No vídeo de hoje, a sensitiva ensina a fazer um banho de louro para atrair emprego, dinheiro e abundância.

Ingredientes

10 folhas de louro

2 litros de água

Como fazer

Com as mãos, amasse e misture bem as folhas de louro na água e prepare um maravilhoso chá. Deixe amornar. Coe e jogue do pescoço para baixo após o banho higiênico. Durma com o banho.