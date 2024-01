Sonhar com água, chuva, mergulho ou vazamentos: aprenda significados

Banho de chuva agradável: se o molhar na chuva faz a pessoa se sentir bem durante o sono, é sinal de que está sendo limpo espiritualmente, que vai passar por um momento de limpeza em todas as áreas da sua vida ou até que conseguiu perdoar alguém.

Chuva entrando em casa: pode mostrar que a pessoa está resistindo em permitir que alguma história tenha fim, ou seja, há chances de estar apegada ao passado ou precisando perdoar algo que já aconteceu.

Chuva com trovoadas: é indício de que precisa exercer mais autoridade, se posicionar e expressar o que está sentindo no relacionamento amoroso.

Chuva com arco-íris: é renovação, é abertura de caminhos, é prosperidade. Tal sonho retrata que encontrou a vocação ou que, em breve, o momento será propício para fazer o que se deseja profissionalmente, tendo apoio das pessoas próximas.

Sonhar com rios e cachoeiras

O significado desse tipo de sonho costuma ser bem parecido: tem a ver com mudanças que vão mexer com as emoções. A diferença de uma situação para outra é a proporção: com rio, as transformações serão pequenas, próximas, do dia a dia; com cachoeira, têm a ver com grandes e repentinas modificações.

Outro ponto é que, com cachoeira, está ligado a questões de convívio social, com mais pessoas. Quando é com rio, são mais individuais.

Rio fluindo bem: quer dizer que está passando por momento de renovação emocional e até de fertilidade. É período de felicidade pessoal e dentro de relacionamentos.

Nadando em rio calmo e limpo: revela que a pessoa está aberta a mudanças da vida ou conseguindo atingir objetivos que vem buscando. Indica ainda um momento de paz familiar, de reconciliação.

Acidente em rios: se envolve algo "pesado" e que assusta - afogar-se ou ser empurrado na água, por exemplo -, avisa que vai ser pego desprevenido por algum tipo de mudança de comportamento de alguém próximo. É necessário que fique atento com as pessoas que o cercam e são importantes, porque podem estar tentando mostrar algo e quem sonha não está percebendo.

Banho de cachoeira: sonhar que está entrando na cachoeira exprime que vai provocar algum tipo de mudança em relacionamentos - seja familiar, conjugal ou de trabalho. Também pode indicar necessidade de delimitar espaço dentro das relações.

Água limpa e com queda d'água forte: estampa igualmente uma surpresa, podendo estar relacionada a algo que vai fazer a família crescer. Pode ser desde um negócio ou empreendimento que prospere, um aumento salarial de alguém da família, bem como uma gravidez inesperada.

Situações negativas na cachoeira: caso o sonho envolva afogamento, água muito suja ou algo ruim acontecendo no lugar, indica uma grande mágoa não perdoada do passado e que é um grande peso. Geralmente, tem a ver com traição ou dor emocional vivida, que ainda prende a pessoa. Ela precisa limpar isso, tirar essa sujeira interior para poder ser feliz. Quem se sente muito pressionado pelos outros também pode sonhar com algo perturbador na cachoeira ou muita sujeira nela.

Sonhar com piscina