Cabeça de boi é touro? Como interpretar sonhos com símbolos dos signos

Sonhar com Capricórnio

Novidades profissionais à vista, com reconhecimento da chefia. É provável que surgirão novas responsabilidades. Outra dica é equilibrar as contas e não fazer grandes gastos sem analisar bem, previamente, as consequências.

Sonhar com Aquário

O sonho demonstra interesse em novas amizades e relacionamentos que façam o sonhador se sentir confortável, com as pessoas aceitando suas opiniões. Igualmente é sinal para cuidar mais das finanças e não exagerar no consumo.

Sonhar com Peixes

O onírico está indicando um bom momento, com a chegada de nova paixão muito em breve. Na carreira, sonhos com referências ao signo de Peixes representam boa conexão com os colegas de trabalho, com reconhecimento de todos.