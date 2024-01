Esfriou? Como harmonizar e melhorar a relação a dois com ajuda do Feng Shui

7. Utensílios sem estragos

A cozinha também pede atenção. No ambiente das refeições, nunca sirva o par com talheres tortos ou louças trincadas, nem mesmo com toalha e canto da mesa sujos. O capricho no dia a dia da casa reflete na relação.

8. Itens do passado

Elimine tudo o que tenha a energia do antigo par - fotos ou presentes, por exemplo. Isso vai trazer novas energias para seguir adiante.

9. Objetos aos pares

Na área do relacionamento da casa (identificada a partir da aplicação do baguá), mantenha objetos em dupla - duas mesas de canto, dois vasos etc. Também é indicado colocar plantas nesta área, numa ligação direta com o elemento Terra.