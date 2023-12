Se alma gêmea existe, damos a dica do match perfeito para cada signo

Câncer e Capricórnio

Quando há esse match, Câncer mostra ao capricorniano o quão valioso é enxergar outras prioridades na vida, tais como relacionamentos e a família. Também vai fazer o outro entender e trabalhar melhor as próprias emoções. Já Capricórnio é capaz de ensinar ao canceriano sobre estabilidade e determinação, uma vez que é um dos signos mais focados do zodíaco.

Leão e Aquário

Leão e Aquário são importantes, um para o outro. O leonino catequiza o par sobre a valia do autocuidado, de se colocar em prioridade e ir em busca de seu reconhecimento - usando, para isso, todo seu talento, sua essência e brilho pessoais. No lado oposto, o aquariano convence o crush de Leão sobre a necessidade de se envolver em causas coletivas, humanitárias, além de compartilhar e estimular as várias linguagens do amor.

Virgem e Peixes

Para o pisciano, a alma gêmea é Virgem, pois disseca sobre a relevância de se realizar sonhos. De certa forma, oferece um tipo de "aterramento" para as muitas fantasias do nativo. Peixes, por sua vez, faz com o virginiano entenda como é imprescindível sonhar, ser lúdico, se entregar mais ao universo e, ainda, escutar mais a intuição do que métricas e ciências exatas.