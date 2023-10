Em qual fase da Lua você nasceu? O que isso revela sobre sua personalidade

"A posição e a fase em que a Lua se encontrava na hora do nosso nascimento exerce uma influência para lá de importante na nossa essência, visto que a Lua é o corpo celeste que se localiza mais próximo da Terra. Por isso, sua influência sobre nós é imediata e fica mais perceptível essa dimensão quando observamos, na natureza, a influência da Lua. Quer um exemplo? As marés", conta a astróloga Sonya Rezende.

A informação não é tão difícil assim de se descobrir. Hoje, existem aplicativos lunares que possuem calendários para pesquisar em que fase a Lua estava no seu nascimento. Basta a data completa, com ano, e pronto!

"A gente percebe a influência da fase lunar de nascimento de uma pessoa desde o começo do seu desenvolvimento enquanto indivíduo. Assim, ainda criança, quando percebemos os primeiros sinais de personalidade própria se manifestando, poderemos observar a influência da Lua com atitudes. Essa influência nos acompanha pela vida toda", diz Sonya.

8 fases lunares

Embora as fases mais conhecidas da Lua sejam quatro, as transições entre elas também têm influência particular. Sonya explica que, de maneira geral, podemos nos basear na fase principal seguinte, ou seja, cheia ou nova, para entender se a energia estará mais ou menos latente no momento do nascimento.

"Se eu nasci numa Lua crescente, mas muito próxima da cheia, é considerada uma Lua Gibosa. Isso faz com que a proximidade da Lua cheia expanda as qualidades já existentes na fase crescente. É como um tempero extra, sabe? No caso de uma Lua minguante bem próxima à Lua nova, temos a Lua balsâmica. Ela já traz características inovadoras da fase seguinte", revela a astróloga.