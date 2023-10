Dois eclipses prometem bagunçar as relações; a previsão para outubro

Uma coisa importante a ser alinhada em outubro são os valores. Por isso, busque ter a certeza de acreditar nas mesmas coisas que seu amor ou pelo menos haver respeito e admiração, mesmo naquilo que não concordam. Se está só, talvez seja bom aproveitar esta fase para cuidar das suas coisas, focar mais no trabalho e em outros assuntos importantes para o seu momento.

Com a chegada de Vênus, planeta dos relacionamentos, no seu signo, o amor pode vir até você. Pode ser um bom momento para abrir o seu coração e estar pronto para amar e ser amado. Naturalmente você pode ter mais vontade de ter alguém por perto ou de demonstrar mais seus sentimentos para quem já está do seu lado.

Acontecerá um eclipse no seu signo e muita coisa pode mudar em sua vida. Ao olhar para suas próprias necessidades com mais atenção, você pode ter vontade de ser um pouco mais egoísta e isso pode acabar mexendo com suas relações. No entanto, essa movimentação é bastante importante para saber se priorizar e não estar disponível o tempo todo.