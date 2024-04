Artista indígena é acusado de violência por ex-namorada; defesa nega

Segundo o advogado, "na obra é possível observar uma cena em que a posição sexual é retratada de forma agressiva, com submissão do corpo feminino e feições animalescas, e ele escreve a palavra 'clonazepam' sabendo que é o remédio para controlar as crises de pânico" dela.

A galeria foi procurada pela pesquisadora e pelo UOL, mas não se manifestou sobre as acusações contra o artista que representa.

O advogado enviou ainda uma carta aberta à Bienal de Veneza, na qual manifesta a sua "profunda preocupação" com a participação no evento de um acusado de violência doméstica. Ele pede que Baniwa seja afastado da curadoria do Pavilhão Brasileiro.

A organização da Bienal não respondeu ao advogado nem ao pedido de posicionamento feito pela colunista.

Abaixo, a íntegra do texto enviado pelos advogados do artista:

"Em nota, a defesa de Denilson Baniwa (Denilson de Oliveira Monteiro) esclarece que o processo que gerou a medida protetiva de urgência tramita em segredo de justiça por força de lei. Nesse sentido, em respeito à determinação legal, mas, por se tratar de pessoa pública que tem o compromisso com todos aqueles que acompanham seu trabalho, e em virtude da indevida publicidade dos fatos, se limitará a prestar os esclarecimentos necessários em defesa de sua honra e integridade. Inicialmente informa que, pelos elementos de convicção que já teve acesso, está certo da sua inocência, que será comprovada no curso de eventual ação penal, que sequer foi proposta pelo Ministério Público. Inclusive, ainda não está definida a competência do juízo para analisar o caso. Ressalvamos também que o Sr. Denilson Baniwa ainda não teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos em qualquer procedimento policial ou judicial. Por fim, esclarece que tem plena confiança no Poder Judiciário e já está tomando as medidas judiciais cabíveis de acordo com o princípio constitucional da presunção de inocência de todos os cidadãos brasileiros. Uma das maiores misérias do processo penal é que para se saber se vai punir já se vai punindo. Estamos sempre à disposição para novos esclarecimentos e em breve novas informações serão prestadas."