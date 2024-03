Parças: Daniel Alves ajudou Robinho (a ser preso)

Onze anos depois do crime, e dois anos depois de ser condenado em última instância pelo estupro coletivo de uma mulher de 23 anos, um dos maiores jogadores do país, agora ex-jogador, está preso. Um ídolo do futebol na cadeia por ter violentado uma mulher. Isso é inédito e histórico. Mas significa que o Brasil mudou? Não, ainda não.

Então, o que aconteceu para pavimentar o caminho de Robinho até Tremembé?

Duas coisas foram fundamentais para isso. A primeira foi a divulgação, pelos repórteres Janaina Cesar e Adriano Wilkson, aqui do UOL, dos grampos do Robinho. O podcast fez com que o Brasil inteiro pudesse escutar o desprezo, o desrespeito e a violência com que ele e os seus amigos tratam a vítima e, por tabela, todas as mulheres. Foi esse trabalho que movimentou a opinião pública e fez com que o Superior Tribunal de Justiça marcasse a análise da sentença, que foi feita a pedido da Itália e estava parada por ali.